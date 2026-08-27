Шеф-кухар Євген Клопотенко зізнався, чи змушує дружину готувати

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Євген Клопотенко часто говорить про те, що кулінарія приносить йому задоволення. Тепер він розповів, хто готує в його шлюбі

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Євгена Клопотенка, він ніколи не просить дружину готувати. Катерина готує лише тоді, коли сама хоче. Сам же кулінар дуже любить щось зробити, коли повертається додому, бо для нього це насолода.

"Не прошу її, але інколи вона може приготувати те, що хоче. Наприклад, вітелло тоннато (класичну італійську страву, – прим. ред.) Може, вона й має бажання стояти на кухні регулярно, але мені про це не говорить. Та й я обожнюю це: і на роботі, і вдома, і скрізь! Готував би все життя, якщо так можна було б", - говорить Клопотенко.

Крім їжі, в нього є й інші захоплення. Наприклад, шеф-кухар любить їздити на рибалку.

Нагадаємо, раніше Євген Клопотенко та Катерина Воскресенська влаштували весілля в українському стилі. У мережі з'явились фото зі святкування.