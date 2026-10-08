Співачка Наталка Карпа розповіла про поранення її чоловіка на фронті

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Чоловік співачки Наталки Карпи служить у ЗСУ ще з 2014 року. Артистка розповіла про серйозне поранення, яке він отримав

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами артистки, у 2015 році її чоловік служив біля Мар’їнки в Донецькій області, де отримав важку черепно-мозкову травму. Зараз у нього стоїть титанова пластина, а в районі живота – спеціальна сітка, яка втримує органи.

Після поранення Євген повернувся на службу. При цьому в лютому цього року він знову отримав травму: він виходив зі штабу в лісопосадці і так сильно послизнувся, що зламав ногу.

"У лютому місяці в нього була важка операція на нозі, тому що він виходив, послизнувся нога пішла. Три штирі", - каже артистка.

Нагадаємо, раніше гуморист та військовослужбовець Віктор Розовий дістав тяжке поранення, через що почав користуватись кріслом колісним. Тепер стало відомо, що за кордоном йому зробили операцію.