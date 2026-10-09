Повар Евгений Клопотенко признался, что хочет детей: какие планы у него с женой

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Известный ресторатор Евгений Клопотенко рассказал о планах по отцовству. Оказалось, что он подходит к этому очень ответственно

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам шеф-повара, он мечтает о малыше очень давно. Однако, по его мнению, к "пополнению" в семье следует подходить ответственно. К тому же он не считает, что рождение ребенка должно ставить крест на его карьере.

"Для меня это не значит отказаться от себя, своей работы или того, что любишь. Я хотел бы найти баланс, в котором есть место и потребностям ребенка, и нашим с Екатериной. Думаю, важно договариваться, разделять заботу и поддерживать друг друга", - говорит Евгений Клопотенко.

Клопотенко часто говорит о том, что кулинария доставляет ему удовольствие. Он рассказал, кто готовит в его браке.