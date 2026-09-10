Зірка "Ліги сміху" після поранення переніс важку операцію

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Гуморист та військовослужбовець Віктор Розовий дістав тяжке поранення, через що почав користуватись кріслом колісним. Тепер стало відомо, що за кордоном йому зробили операцію

Про це повідомляє "ТСН", передає RegioNews.

За словами дівчини гумориста, операція відбувалась за кордоном, а лікарі запевнили, що жодних ускладнень немає. Наразі Віктор Розовий відновлюється, після чого вийде на зв'язок.

Раніше він сам розповідав про плани щодо цієї операції. За словами Віктора Розового, ця операція потрібна була після тяжкого поранення, яке він дістав у березні 2024 року. Вивявилось, що повноцінній реабілітації гумориста заважає спастичність. Тож, медики намагаються позбутися цього.

Нагадаємо, раніше військовий Дмитро Бабчук переніс операцію на нозі. Наречений ведучої Лесі Нікітюк показав, як він виглядає після операції.