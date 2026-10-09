Ведущий Александр Педан перенес серьезную операцию

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Ведущий Александр Педан перенес операцию после травмы. Теперь он рассказал, как проходит его реабилитация.

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Несколько недель назад ведущий сломал руку. Рентген показал сложный перелом со смещением. Такая травма требовала срочной операции. Врачи установили в руку ведущего специальную фиксирующую пластину. Сейчас он находится в стадии реабилитации и отмечает, что чувствует себя хорошо, а послеоперационный шов почти незаметен.

"Теперь я немного трансформер. Я даже не рассказывал, но три недели назад сломал руку - перелом со смещением. Мне разрезали, сделали пластину и теперь двигаю рукой. Даже шелка не видно. И хоть спорт нельзя, но потихоньку", - говорит Александр Педан.

Напомним, ранее юморист и военнослужащий Виктор Розовый получил тяжелое ранение, из-за чего начал пользоваться колесным креслом. Теперь стало известно, что за границей ему была сделана операция.