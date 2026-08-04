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04 серпня 2026, 00:55

Зима влетить "в копієчку": дружина ведучого Григорія Решетника розповіла, як вони готуються до блекаутів

04 серпня 2026, 00:55
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Фото з відкритих джерел
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Під час повномасштабної війни через атаки росіян у українців важкі зими у зв'язку з блекаутами. Родина ведучого Григорія Решетника вже готується до зими

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Христини Решетник, вони вже зробили перший серйозний крок до повної енергонезалежності, але пошуки необхідної техніки все ще тривають.

"Звісно, бо треба розраховувати тільки на себе в нашій країні.. Це насправді головна біль чоловіка, бо вже встановили сонячні панелі, зараз треба генератор – шукаємо", - розповіла дружина ведучого.

Журналісти підрахували, скільки грошей доведеться витратити на таку підготовку великого будинку:

  • Сонячні панелі (система з інвертором та акумуляторами): для забезпечення великого будинку безперебійним живленням така автономна станція на 10 кВт обійдеться орієнтовно від 250 000 до 400 000 гривень;
  • Потужний генератор: щоб тягнути всю побутову техніку, котел та освітлення, потрібен апарат мінімум на 8-10 кВт. Якісна бензинова або дизельна модель коштуватиме ще від 60 000 до 150 000 гривень.

Нагадаємо, раніше Григорій Решетник розповів, як у них із дружиною влаштований сімейний бюджет. За його словами, вони підтримують один одного у питаннях кар'єри.

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