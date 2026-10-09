Певица Оля Полякова рассказала, как с мужем подготовила дом к блекаутам

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Певица Оля Полякова и ее муж Вадим Буряковский готовят их дом к зиме. Артистка рассказала, какая у них ситуация с электроэнергией

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

По словам Оли Поляковой, они традиционно запасаются дровами. Ведь именно так они отапливают дом. Также в этом году семья купила новый генератор.

"У нас все есть. Мы закупаем дрова, курим дровами. В этом году купили новый генератор", - говорит певица.

Оля Полякова добавила, что техническими вопросами в семье занимается ее муж. Сама она не знает деталей.

"Я даже не знаю, какой генератор - дизельный или какой-то другой. Этим мужчина занимается. Главное, чтобы я приехала, а там было тепло и уютно. И над головой ничего не летело", - говорит Полякова.

Напомним, ведущий Григорий Решетник с женой тоже готовятся к зиме. Они уже установили солнечные панели. Журналисты подсчитали, сколько может обойтись такая подготовка.