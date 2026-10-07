"Не бачила живота": мама Лесі Нікітюк не вірила, що донька сама народила сина

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Ведуча Леся Нікітюк минулого року стала мамою. Вона народила сина Оскара. Проте виявилось, що їй довелось переконувати маму, що вона дійсно була вагітна

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Лесі, у її мами сталась дивна розмова в тролейбусі. Катерина почула, як дві жінки обговорюють новину про те, що її донька народила сина.

"Одна каже: "Ти чула, Нікітюк народила?" Друга каже: "То ж не вона народила, сурогатна мама народила. В 37 вже не народжують. Там в тому Києві так все рішається. 150 тисяч доларів коштує. Прийшла в пологовий з конвертом із грошима, поміняла конверт на дитину", - цитує ведуча.

Мама Лесі не витримала та втрутилась у розмову, запевнивши, що її донька дійсно була вагітна. Проте згодом мама ведучої почала сама сумніватись.

"Мою маму змусили люди засумніватися в тролейбусі. Моя мама почала задавати собі питання в думках: "А дійсно, останні місяці я ж не бачила Лесю, не бачила її живота". Розумієш, в мене живіт з'явився майже на восьмому місяці. І вона так каже мені: "Ти знаєш, я в один момент і сама засумнівалась", - каже Леся.

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк розповіла, на що витрачає гроші. Виявилось, є речі, на які вона взагалі не хоче витрачати великі суми.