Ведущая Екатерина Осадчая призналась, будет ли вывозить детей из Киева
Многие люди, в частности - артисты, выехали из столицы из-за более частых обстрелов. Ведущая Екатерина Осадчая рассказала, есть ли у нее такие планы
Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.
По словам ведущей, она, как и все родители, волнуется за своих сыновей, когда они в школе или в детском саду. Однако пока она не планирует вывозить 5-летнего Даниила и 9-летнего Ивана из столицы.
"Дети учатся в Киеве, в бомбоубежищах. Мы не планируем ехать в Западную Украину! На сколько это будет возможно, настолько долго мы будем в Киеве", - говорит Екатерина Осадчая.
Напомним, ранее певица Светлана Тарабарова решила увезти детей в более безопасную область. Это произошло после взрывов в Киевской области.
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