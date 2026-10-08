Певица Наталья Карпа рассказала о ранении ее мужа на фронте

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Муж певицы Наталки Карпы служит в ВСУ еще с 2014 года. Артистка рассказала о серьезном ранении, которое он получил

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам артистки, в 2015 году ее муж служил у Марьинки в Донецкой области, где получил тяжелую черепно-мозговую травму. Сейчас у него стоит титановая пластина, а в районе живота – специальная сетка, содержащая органы.

После ранения Евгений вернулся на службу. При этом в феврале этого года он снова получил травму: он выходил из штаба в лесопосадке и так сильно поскользнулся, что сломал ногу.

"В феврале у него была тяжелая операция на ноге, потому что он выходил, поскользнулась нога ушла. Три штыря", - говорит артистка.

Напомним, ранее юморист и военнослужащий Виктор Розовый получил тяжелое ранение, из-за чего начал пользоваться колесным креслом. Теперь стало известно, что за границей ему была сделана операция.