У Харкові через обстріл РФ загорілися склади видавництва "Ранок"

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У Харкові внаслідок російської атаки пошкоджено склади видавництва "Ранок". На місці спалахнула пожежа, зокрема горять книжкові запаси та підручники

Про це повідомив генеральний директор видавництва Віктор Круглов, передає RegioNews.

"Приліт на склад "Ранка" в Харкові. Горять підручники… Люди живі", – написав він.

Раніше голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомляв, що внаслідок удару російського безпілотника у Шевченківському районі Харкова загорілася складська будівля.

Це не перша атака РФ на об’єкти української видавничої галузі. У 2022 році в Харкові був пошкоджений логістичний центр видавництва "Ранок", через що частину книжкових запасів було знищено, а збитки становили десятки мільйонів гривень.

Нагадаємо, у ніч на 1 серпня РФ випустила по Україні 35 ракет і 185 дронів. Основним напрямком атаки стала Київська область, також під ударом були Дніпропетровщина, Сумщина, Харківщина та Полтавщина.

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