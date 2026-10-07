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07 октября 2026, 00:35

"Не видела живота": мама Леси Никитюк не верила, что дочь сама родила сына

07 октября 2026, 00:35
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Фото из открытых источников
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Ведущая Леся Никитюк в прошлом году стала мамой. Она родила сына Оскара. Однако оказалось, что ей пришлось убеждать маму, что она действительно была беременна

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Леси, у ее мамы произошел странный разговор в троллейбусе. Екатерина услышала, как две женщины обсуждают новость о том, что ее дочь родила сына.

"Одна говорит: "Ты слышала, Никитюк родила?" Вторая говорит: "Так не она родила, суррогатная мама родила. В 37 уже не рожают. Там в Киеве так все решается. 150 тысяч долларов стоит. Пришла в роддом с конвертом с деньгами, поменяла конверт на ребенка", - цитирует ведущая.

Мама Леси не выдержала и вмешалась в разговор, заверив, что ее дочь действительно была беременна. Однако впоследствии мама ведущей стала сама сомневаться.

"Мою маму заставили люди усомниться в троллейбусе. Моя мама начала задавать себе вопрос мысленно: "А действительно, последние месяцы я же не видела Лесю, не видела ее живота". Понимаешь, у меня живот появился почти на восьмом месяце. И она так говорит мне: "Ты знаешь, я в один момент и сама усомнилась", – говорит Леся.

Напомним, ранее Леся Никитюк рассказала, на что тратит деньги. Оказалось, есть вещи, на которые она вообще не хочет тратить большие суммы.

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