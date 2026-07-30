Ведуча Леся Нікітюк зізналась, на чому ніколи не економить, а на що - не витратить ані копійки

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Українська ведуча Леся Нікітюк розповіла, на що витрачає гроші. Виявилось, є речі, на які вона взагалі не хоче витрачати великі суми

Про це повідомляє "ТСН", передає RegioNews.

За словами ведучої вона не розуміє дорогих сумок. Проте виявилось, вона любить ювелірні вироби. Леся Нікітюк зазначила, що з задоволенням купує вироби з діамантами та іншими каміннями.

Також вона додала, що не заощаджує на продуктах. Вона пояснила, що завжди намагається обирати якісну їжу та може купувати незвичні делікатеси.

Нагадаємо, влітку минулого року Леся Нікітюк підтвердила, що народила первістка. Її бойфренд — військовий Дмитро Бабчук. Ще на початку року він зробив їй пропозицію, проте весілля відкладається через службу нареченого. Згодом на одному з випусків "Хто зверху" ведуча розповіла, що вони із Дмитром познайомились онлайн.