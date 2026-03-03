Співак Віталій Козловський розповів, чи була в нього дідівщина на службі

Фото з відкритих джерел

Співак Віталій Козловський з літа 2023 року по осінь 2025 року служив у війську. Тепер артист розповів, яка була атмосфера на службі

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Віталія Козловського, до ньго у війську ставились до поваги. Проте співак зізнався, що він застав дідівщину на службу. Сталось це, коли він був у оркестрі.

"Найбільшу фігню переживав, коли пів року був в оркестрі. Там була тупа дідівщина і тупість зі сторони диригента-управлінця того місця, де я був. А якщо говорити про саму військову службу і на Сумщині, і на Донбасі, і під час підготовки на полігоні, мене все влаштовувало. Так, звісно, розумів, що йду не в табір на відпочинок, а на службу, де не я вирішую, а мені ставлять питання і задачі. Тому питань до бойових командувань і наказів у мене взагалі немає", - каже співак.

