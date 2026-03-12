21:39  11 марта
РФ атаковала важную инфраструктуру Херсона
18:12  11 марта
В Виннице запускают специальные мобильные группы для вручения повесток
16:21  11 марта
Почти летняя погода: завтра в Украине ожидается до +18 градусов
12 марта 2026, 01:35

Певец Виталий Козловский отменил концерты из-за состояния здоровья

12 марта 2026, 01:35
Фото из открытых источников
Певец Виталий Козловский был вынужден отменить сразу несколько концертов. Оказалось, что у артиста проблемы со здоровьем

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Виталий Козловский прямо со сцены, где планировал выступать в Кременчуге, сообщил об отмене ближайших концертов. Оказалось, что артист может физически выступать из-за состояния здоровья. Врачи диагностировали ему полное несмыкание голосовых связок. Поэтому концерт пришлось завершить экстренно.

"Кременчуг! Люди мои родные! Я так ждал нашей встречи. И знаю, как ждали вы. Но, к сожалению, как только пришлось остановить концерт, потому что болезнь взяла свое, голос сорвался и петь я уже не мог. Полная несмыкающая связь. Пауза в несколько дней очень нужна, чтобы поправиться", - говорит артист.

Напомним, ранее Виталий Козловский рассказывал, была ли у него на службе дедовщина. По его словам, у него не было вопросов к приказам, которые он получал от командования.

09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
