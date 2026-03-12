Певец Виталий Козловский отменил концерты из-за состояния здоровья

Фото из открытых источников

Певец Виталий Козловский был вынужден отменить сразу несколько концертов. Оказалось, что у артиста проблемы со здоровьем

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Виталий Козловский прямо со сцены, где планировал выступать в Кременчуге, сообщил об отмене ближайших концертов. Оказалось, что артист может физически выступать из-за состояния здоровья. Врачи диагностировали ему полное несмыкание голосовых связок. Поэтому концерт пришлось завершить экстренно.

"Кременчуг! Люди мои родные! Я так ждал нашей встречи. И знаю, как ждали вы. Но, к сожалению, как только пришлось остановить концерт, потому что болезнь взяла свое, голос сорвался и петь я уже не мог. Полная несмыкающая связь. Пауза в несколько дней очень нужна, чтобы поправиться", - говорит артист.

Напомним, ранее Виталий Козловский рассказывал, была ли у него на службе дедовщина. По его словам, у него не было вопросов к приказам, которые он получал от командования.