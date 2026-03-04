Репер Потап зізнався, чи повернеться в Україну

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами Потапа, він не загадує, чи повернеться колись в Україну. Проте він зазначив, що якщо це станеться, то, скоріше за все, після війни. Він додав, що це все одно його дім, де живе його родина.

"Я взагалі нічого не виключаю зараз. І те, що я повернуся до України після війни, теж. Для мене Україна завжди дім, батьківщина. З Україною завжди буду підтримувати взаємини. Буду завжди допомагати. І робитиму все для України. У нас там нерухомість, батьки, половина сім'ї живе. Де ми будемо - не загадую. Даю собі повну свободу. Можу працювати з будь-якої точки світу. Не знаю, повернуся я чи ні, але точно буду завжди з Україною", - каже артист.

Нагадаємо, раніше Потап потрапив у скандал. Він опублікував відео, зроблене штучним інтелектом, де нібито б'ються Тіна Кароль та Світлана Лобода. Тіна Кароль відреагувала на це, і назвала його відео "порожнечею". При цьому вона назвала колишнього колегу по шоу "Голос" тим, хто "видаючи свій фальшивий образ за наше життя, до якого він вже давно не має ніякого відношення".