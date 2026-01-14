Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це Марцінків заявив під час оперативної наради в Івано-Франківській міській раді, повідомляє RegioNews із посиланням на видання "Місто".

Мер заявив про потребу заздалегідь підготувати місто до сценарію повного блекауту, який може тривати до доби.

"Ми йдемо до того, що світла не буде 24 години. Ми маємо бути готові", – заявив Марцінків.

За словами посадовця, у разі відсутності електроенергії температура в квартирах може опускатися до критичних показників, тому місто повинно мати чіткий план дій для населення.

"У нас має бути розуміння, що робити людям, коли в квартирі буде 4 градуси і темно. Люди повинні знати, де вони можуть переночувати", – зазначив міський голова.

Окрему увагу під час наради приділили роботі пунктів обігріву. Мер наголосив, що вони мають функціонувати не формально, а реально – з наявними генераторами, запасами палива, гарячого чаю, печива та інших необхідних речей.

Як варіант для пунктів обігріву розглядають заклади освіти, зокрема школи, які в разі надзвичайної ситуації можна швидко переобладнати під тимчасові прихистки людей.

Нагадаємо, станом на ранок 14 січня після російських обстрілів у Кривому Розі відновили світло та тепло. Ситуація у місті залишається контрольованою.