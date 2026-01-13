11:55  13 січня
У Дніпрі чоловік взяв у заручники власну матір та погрожував підірвати боєприпас
09:18  13 січня
Напад із ножем у столичній школі: підлітку повідомили про підозру
08:13  13 січня
На понад добу зачинила чотирьох дітей у квартирі: у Тернополі розшукують матір
13 січня 2026, 12:25

Блекаути у Києві та області: частина супермаркетів призупинила роботу

13 січня 2026, 12:25
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Через масштабні відключення електроенергії в Києві та Київській області тимчасово припинили роботу частина супермаркетів великих торгових мереж

Про це компанії Novus та "Сільпо" повідомили на своїх офіційних сторінках у соціальних мережах, передає RegioNews

У ритейлерів зазначають, що не всі магазини наразі можуть працювати у звичному режимі через перебої з електропостачанням та низьку температуру повітря.

Як пише Forbes, станом на 09:00 13 січня 2026 року в столиці та області були зачинені близько 17 супермаркетів мережі Novus. Зокрема, йдеться про магазини на:

  • вулиці Анни Ахматової, 49,
  • проспекті Петра Григоренка, 8,
  • Дніпровській набережній, 17-а та 18,
  • вулиці Златоустівській, 48/5.

У компанії уточнили, що інші магазини працюють за можливості – у тих локаціях, де є електропостачання або підключені резервні джерела живлення.

Про тимчасове закриття частини супермаркетів повідомили і в мережі "Сільпо". За словами представників компанії, роботу окремих торгових точок довелося призупинити через відсутність електроенергії та складні погодні умови. Водночас більшість магазинів мережі залишаються відкритими, а персонал працює над якнайшвидшим відновленням роботи решти.

Натомість у торговій мережі АТБ запевнили, що всі їхні магазини у Києві та Київській області працюють у штатному режимі. У компанії спростували повідомлення про масові закриття та наголосили, що ситуацію тримають під контролем.

Нагадаємо, за словами прем'єр-міністра України Юлії Свириденко, ситуація з електроенергією у столиці покращиться орієнтовно 15 січня. Наразі тривають відновлювальні роботи.

Як відомо, днями росіяни здійснили одну з наймасштабніших атак на енергетичну інфраструктуру Києва за увесь час повномасштабної війни.

Раніше у соцмережі жителька столиці розповіла, що в її будинку почали вибухати труби опалення. Причиною вона називає тривалі блекаути до 20 годин щодня.

