"Почали вибухати труби опалення": жителька Києва розповіла, що стається в її будинку під час блекаутів

Фото з відкритих джерел

У соцмережі жителька столиці розповіла, що в її будинку почали вибухати труби опалення. Причиною вона називає тривалі блекаути до 20 годин щодня

Про це у Threads розповіла користувачка Анна Брік, передає RegioNews.

Анна пояснила, що з відключеннями світла тривалістю до 20 годин щодня, без опалення та гарячої води в морозну погоду старі труби не витримують. Дівчина пояснила, що вони буквально вибухають.

За її словами, вони з сусідами залишили купу заяв на всі можливі гарячі лінії та служби. Проте у відповідь або хамське ставлення, або мовчання. При цьому вона додала, що розуміє, що в країні важка ситуація.

"Я знаю, багато служб реально роблять максимум можливого. Але є і межі. Є терміни, в які потрібно щось зробити. Бо будинок дуже старий, без ОСББ, більшість мешканців орендарі, а власникам квартир не особо є діло до наших проблем) І це ближній центр міста, Палац Україна", - пише Анна.

Нагадаємо, в листопаді в столиці стався скандал із генераторами. Батьки дітей скаржились, що в дитячих садочках під час відключень світла не вмикають генератори. В результаті дітей могли не годувати сніданком, і просили годувати дітей вдома.