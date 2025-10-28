Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами актора, ще влітку він потрапив у ДТП. За словами Данііла Мірешкіна влітку під час кермування авто він заснув. У результаті машина злетіла з дороги. Актор отримав численні травми.

Внаслідок аварії військовий отримав численні травми. Протягом кількох місяців у нього був складний етап відновлення: реанімація, лікування та реабілітація, яка погіршувалася на тлі появи ускладнень.

"Чотири дні в реанімації — і за тиждень я вже ходжу. Гадав, що легко відбувся, ребра зажили швидко, але тут почалось найважче — нашарування в місцях переломів попередавлювали нервові закінчення, почалась міжреберна невралгія, ускладнення по диханню і щоденне відвідування масажиста-реабілітолога, який намагався зняти всі затиски і поставити хребет на місце. Так я і провів майже чотири місяці в слабкості, екзекуціях і без фізичних вправ", - розповів актор.

Зараз його стан поступово покращується.

Довідка. Данило Мірешкін — український актор театру та кіно. Після початку повномасштабної війни став займатися волонтерством, вести благодійні заходи. Зокрема, допомагав іноземним журналістам висвітлювати події у гарячих точках на сході України. Восени 2022 року мобілізувався до полку "Азов". Українським глядачам, зокрема, відомий за фільмами "Підкидьок", "Сонячний листопад", "Чорний ворон".