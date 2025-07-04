Фото: YouTube

Репер Потап зробив відео зі штучним інтелектом, де зображує Тіну Кароль та Світлану Лободу. Кароль відреагувала на це з негативом

Таке відео опублікував Потап на своїй сторінці в Instagram, передає RegioNews.

Потап опублікував музичне відео на пісню, яку він випустив під псевдонімом "Славік Балаган" (його новий образ за кордоном). У відео він використав згенеровану штучним інтелектом картинку: тут можна побачити опосумів з обличчями Тіни Кароль та Світлани Лободи, які б'ються.

Співачка Тіна Кароль відреагувала на це доволі жорстко. Вона практично "поставила на місце" репера і публічно з ним "попрощалась".

"Коли в артиста закінчуються ідеї - він починає паразитувати на чужих обличчях. Коли кліп не має змісту - в нього вставляють згенеровану брехню. Це не творчість, а порожнеча, замаскована під провокацію. Використовувати образи, спотворювати їх, щоб заманити увагу туди, де вже давно немає змісту, - це не жест митця, а акт відчаю. Це не діалог з культурою. Це імітація енергії з середини абсолютного вакууму. Дешеве бродяжництво в тінях тих, ким ти ніколи не став.

Поки Київ тримається, живе у несправедливій реальності , десь існує той, хто видаючи свій фальшивий образ за наше життя, до якого він вже давно не має ніякого відношення.

Adios Amigo", - написала артистка.

Потап відповідь артистки побачив і відповів коротко. Він опублікував скрін її повідомлення і написав, що вона "відхрестилась".

Фото: Instagram

Нагадаємо, що Потапа в період повномасштабної війни практично весь час знаходиться за кордоном. В одному зі своїх інтерв'ю він заявив, що в нього є легальні способи в'їжджати та виїжджати в Україну. При цьому він не уточнював, як саме він отримує такі дозволи.