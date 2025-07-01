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Репер Потап тривалий час знаходиться за кордоном. На цей раз в інтерв'ю він пояснив, чи порушував він закон при виїзді з України

Про це артист розповів в інтерв'ю молдавському журналісту Доріну Галбену, передає RegioNews.

За словами Потапа, він абсолютно легально виїжджав з України під час війни. Він зазначив, що кожного разу потрібно брати дозволи та повертатися в терміни, які були визначені цими дозволи. Він також зауважив, що у кожного це по-різному.

"Це дуже складно. Це складна система, але вона в нас цифрова. Тому легко подати свої дані в цифрові джерела. У нас є "Дія" і "Резерв+", де завжди можна оновити свої дані. Ми всі стоїмо на військовому обліку. У кожного різна ситуація. У мене, наприклад, абсолютно легальні способи в'їзду і виїзду через такі інстанції", - заявив Потап.

При цьому він не став уточнювати, які саме дозволи він отримує. Слід зазначити, що останнім часом Потап частіше живе в Іспанії, і будує бізнес за кордоном.

Нагадаємо, раніше Потапа критикували за те, що він дав інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю. При цьому сам артист згодом сказав, що йому за цей вчинок не соромно. Водночас він обережно додав, що навіть на гейт реагує з повагою, бо "доводиться поважати думку людей, які перебувають кожного дня під ракетними обстрілами".