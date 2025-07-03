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Андрій Лузан вперше розповів, де саме він служить. Він також зізнався, що багато його знайомих ще не звикли до його нового статусу

Про це гуморист розповів в Instagram, передає RegioNews.

За словами Андрія Лузана, багато його знайомих досі не усвідомлюють його новий статус. Зараз він військовий, але йому часто пишуть щодо співпраці та інших справ. При цьому він уже тривалий час виконує бойові завдання в Силах безпілотних систем.

Гуморист зізнався, що його дратує, що багато людей досі не розуміють, що він дійсно не просто десь відпочиває.

"Вже трошки аж бісить, що багато хто досі не викупає і думає, що я десь сиджу чілю", - пише він.

За словами Андрія Лузана, військова служба не передбачає "сидіти цілодобово в окопі". Він зауважив, що є графік чергувань екіпажу, згідно з яким працює його команда. Тому частину життя він живе цілком цивільно.

Гуморист розповів, що він служить у 412 полку Nemesis Сил безпілотних систем. Він також додав, що можливо в найближчому майбутньому він зможе взяти відпустку і навіть поїхати за кордон, зробити новий контент.

Слід зазначити, що присягу Андрій Лузан склав ще у 2024 році.

Довідка. Андрій Лузан — український гуморист, продюсер та телеведучий. Брав участь у шоу "Ліга Сміху". Після цього разом із колегами Миколою Зиряновим та Валентином Міхієнком створив YouTube-проєкт "Леви на джипі". Зараз проєкт продовжує працювати. Гумористи також створили благодійний фонд LNJ Fund для допомоги військовим.