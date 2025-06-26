Співачка Наталка Карпа показала, як її донька зустрічала тата-військового після довгої розлуки
Чоловік Наталки Карпи нарешті отримав відпустку на службі. У соцмережі співачка показала зворушливі кадри
Про це співачка розповіла на своїй сторінці в Instagram, передає RegioNews.
Наталка Карпа поділилась з прихильниками радісною новиною: вперше за тривалий час її чоловік-військовий Євген Терехов нарешті отримав відпустку та возз'єднався з родиною. Співачка показала миле відео, де їхня донька зустрічає тата. 5-річна Злата не бачила його пів року.
Довідка. Співачка Наталка Карпа та ветеран АТО Євген Терехов познайомились у 2015 році під час благодійного концерту. Вже через півтора місяця після знайомства Євген Терехов зробив артистці пропозицію: вони одружились у 2016 році. Наприкінці 2019 року в них народилась донька Злата.
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