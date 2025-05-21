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21 травня 2025, 02:50

Сорому немає: Потап вперше прокоментував скандальне інтерв'ю росіянину Дудю

21 травня 2025, 02:50
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Фото: YouTube
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Шоумена Потапа розкритикували українці за нещодавнє інтерв'ю Юрію Дудю. При цьому сам артист зараз називає це найкращим інтерв'ю в його житті

Про це артист розповів у інтерв'ю латвійському каналу, передає RegioNews.

Інтерв'ю Потапа російському журналісту Юрію Дудю в соцмережах українці розкритикували. Сам Потап заявив, що йому не соромно. За його словами, це найкраще інтерв'ю в його житті.

Потап зазначив, що погано, коли артист лишається непоміченим або про нього не говорять. На його думку, зараз важливо не те, добре це чи погано, а те, наскільки великий вплив на аудиторію.

Також він заявив, що він дуже поважає українців, і навіть на гейт реагує з повагою.

"Точно доводиться поважати думку людей, які перебувають кожного дня під ракетними обстрілами. Треба бути обережним, тому що я з України. Тут я дуже люблю і поважаю українців, пишаюсь нацією, консолідацією суспільства. Тому в цих питаннях я буду дуже делікатним", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Потап дав інтерв'ю Юрію Дудю, в якому розповів, зокрема, про свій виїзд за кордон. За його словами, він виїжджав за кордон, не порушуючи законів. На питання про "заочну службу в ТрО" він також не дав точної відповіді.

Згодом це інтерв'ю розкритикував український журналіст Анатолій Анатоліч. Він заявив, що Потап знаходиться поза контекстом того, що реально відбувається в Україні, бо сам тут не живе.

"Ще в мене питання, ну невже неможна було нормально підготуватися до запитань. Про виїзд за кордон, про штани і про те, що ми "нє понімалі", що Крим анексували і інше. Може, брехати росіянину - це ок, за це не засуджую, але ж це і тут подивляться. А нащо нам брехати?", - розмірковував Анатоліч.

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