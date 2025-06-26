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26 червня 2025, 03:15

Блогер Ніколас Карма пояснив, як він зміг купити квартиру

26 червня 2025, 03:15
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Фото: YouTube
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Популярний TikTok-блогер Ніколас Карма купив свою першу в житті квартиру. За його словами, він собою дійсно пишається

Про це блогер розповів у своєму Instagram, передає RegioNews.

Відомий український блогер поділився з прихильниками радісною новиною. За словами Ніколаса Карми, він придбав свою першу в житті квартиру. На кадрах можна побачити, що це ще житло без ремонту, тож, скоріше за все, найближчим часом він займатиметься оформленням.

За словами Ніколаса Карми, до цієї квартири він йшов дуже довго. Зокрема, колись він працював кур'єром, навіть орендував "ліжко". Блогер зазначив, що його мати мріяла, щоб він мав своє житло, і тепер він собою пишається.

"Ця квартира чесна. Куплена не на чужому горі, не на сльозах людей, не завдяки рекламі того, що суперечить моїм принципам", - сказав блогер.

Довідка. Ніколас Карма (Микола Володимирович Бучак) - український блогер та співак. Він народився у Львівській області та має освіту хореографу. Колись брав участь в "Танцюють всі", але став відомим він у TikTok з відео-рубрикою "Скільки коштує лук". Також Ніколас Карма почав музичну кар'єру.

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