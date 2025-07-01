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Рэпер Потап долгое время находится за границей. На этот раз в интервью он объяснил, нарушал ли он закон при выезде из Украины

Об этом артист рассказал в интервью молдавскому журналисту Дорину Галбену, передает RegioNews.

По словам Потапа, он абсолютно легально уезжал из Украины во время войны. Он отметил, что каждый раз нужно брать разрешения и возвращаться в сроки, которые были определены этими разрешениями.

"Это очень сложно. Это сложная система, но она у нас цифровая. Поэтому легко подать свои данные в цифровые источники. У нас есть "Дія" и "Резерв+", где всегда можно обновить свои данные. Мы все стоим на военном учете. У каждого разная ситуация. У меня, например, абсолютно легальные способы въезда и выезда через подобные инстанции", - заявил Потап.

При этом он не стал уточнять какие именно разрешения он получает. Следует отметить, что в последнее время Потап чаще живет в Испании и строит бизнес за границей.

Напомним, ранее Потапа критиковали за то, что он дал интервью российскому журналисту Юрию Дудю. При этом сам артист со временем сказал, что ему за этот поступок не стыдно. В то же время он осторожно добавил, что даже на гейт реагирует с уважением, потому что "приходится уважать мнение людей, которые находятся каждый день под ракетными обстрелами".