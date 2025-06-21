Ілюстративне фото

Проєкт BBC про британського волонтера підкорив престижну медіа-премію. Це історія про 28-річного хлопця, який добровільно приїхав в Україну під час повномасштабної війни, щоб допомогти

Про це повідомляє BBC, передає RegioNews.

ВВС представила документальний фільм про 28-річного британського волонтера Кріса Перрі. Після початку повномасштабної війни він приїхав в Україну. На жаль, від вогнепальних поранень він загинув.

Документальна стрічка перемогла на медіафестивалі Rockie Awards у номінації "Соціальні питання та актуальні події". Проєкт містить інтерв'ю, а також 10-годинні відео, зняті нагрудною камерою.

"Наша команда хотіла, щоб глядачі поринули у переживання Кріса, тому вирішила відтворити більшу частину свого відеоматеріалу у повному обсязі", - пояснив режисер Педді Вівелл.

Нагадаємо, скоро в український прокат вийде фільм "2000 метрів до Андріївки" від режисера "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова. У роботі над стрічкою допомагали військові Третьої штурмової бригади.