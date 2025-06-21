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21 июня 2025, 02:25

Престижную премию получил фильм о молодом британце, погибшем на войне в Украине

21 июня 2025, 02:25
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Иллюстративное фото
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Проект BBC о британском волонтере покорил престижную медиа-премию. Это история о 28-летнем парне, который добровольно приехал в Украину во время полномасштабной войны, чтобы помочь

Об этом сообщает BBC, передает RegioNews.

ВВС представила документальный фильм о 28-летнем британском волонтере Крисе Перри. После начала полномасштабной войны он приехал в Украину. К сожалению, от огнестрельных ранений он погиб.

Документальная картина победила на медиафестивале Rockie Awards в номинации "Социальные вопросы и актуальные события". Проект содержит интервью, а также 10-часовые видеозаписи, снятые нагрудной камерой.

"Наша команда хотела, чтобы зрители ушли в переживание Криса, поэтому решила воспроизвести большую часть своего видеоматериала в полном объеме", — пояснил режиссер Пэдди Вивелл.

Напомним, скоро в украинский прокат выйдет фильм "2000 метров к Андреевке" от режиссера "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова. В работе над лентой помогали военные Третьей штурмовой бригады.

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