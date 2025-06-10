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Влітку на екрани вийде документальна стрічка, яка створювалась за підтримки Третьої окремої десантно-штурмової бригади. Над фільмом працював оскароносний українець

Про це повідомляє Новини.LIVE, передає RegioNews .

Документальний фільм "2000 метрів до Андріївки” висвітлює контрнаступ Сил оборони поблизу цього селища поблизу Бахмута. Режисер разом зі знімальною групою супроводжував військових Третьої окремої десантно-штурмової бригади.

Стрічку створювали Мстислав Чернов, а також оператор Олександр Бабенко та продюсерки Мішель Мізнер і Рейні Аронсон-Рат. Саме ця команда разом отримувала Оскар за фільм про Маріуполь. Музику створив дворазовий володар "Ґреммі", композитор і продюсер Сем Слейтер.

Прем’єра фільму відбулась 7 червня в рамках Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA. В український прокат "2000 метрів до Андріївки" вийде 28 серпня 2025 року.