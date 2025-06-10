"2000 метрів до Андріївки”: в Україні на екрани вийде фільм оскароносного режисера
Влітку на екрани вийде документальна стрічка, яка створювалась за підтримки Третьої окремої десантно-штурмової бригади. Над фільмом працював оскароносний українець
Про це повідомляє Новини.LIVE, передає RegioNews.
Документальний фільм "2000 метрів до Андріївки” висвітлює контрнаступ Сил оборони поблизу цього селища поблизу Бахмута. Режисер разом зі знімальною групою супроводжував військових Третьої окремої десантно-штурмової бригади.
Стрічку створювали Мстислав Чернов, а також оператор Олександр Бабенко та продюсерки Мішель Мізнер і Рейні Аронсон-Рат. Саме ця команда разом отримувала Оскар за фільм про Маріуполь. Музику створив дворазовий володар "Ґреммі", композитор і продюсер Сем Слейтер.
Прем’єра фільму відбулась 7 червня в рамках Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA. В український прокат "2000 метрів до Андріївки" вийде 28 серпня 2025 року.
Нагадаємо, у 2024 році фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі” здобув премію "Оскар”. Це був перший "Оскар” в українській історії. Під час промови режисер казав, що хотів би обміняти цю статуетку на те, щоб Росія ніколи не нападала на Україну і не вбивала наших людей.