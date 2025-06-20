У Дніпрі знімають фільм про тих, хто змінив сцену на окопи

фото: "Відомо"

Про це повідомляє видання "Відомо", передає RegioNews.

Стрічка розповідатиме історії українських артистів, які змінили сцену на фронт — акторів, художників, музикантів, які нині захищають країну.

Головний герой першої серії — Олег Шульга, актор дніпровського театру "Віримо" та військовослужбовець бригади "Хартія". З 1993 по 2018 рік він грав на сцені, а зараз — на передовій.

"Я народився, виріс і працював у Дніпрі. Театр "Віримо" організував моє життя. Ми собі визначили місію — створити в Дніпрі класний театр. І це стало моїм покликанням", — розповідає Олег.

Хоча шлях до сцени був випадковим — у дитинстві він мріяв стати військовим або чарівником — театр став справою життя. Тепер, як каже Шульга, він залишається актором, але вже з новими навичками — військовими.

"Сьогодні я актор більше, ніж будь-хто інший. Але тепер я ще й військовий. Навички військового вже конкурують з акторськими", — говорить він.

Документальний фільм стане частиною великого культурно-мистецького проєкту, що фіксує історії митців, які залишаються вірними творчості навіть у найтемніші часи.

Прем'єра фільму запланована на осінь 2025 року.

Нагадаємо, 19 червня в Києві попрощалися з актором театру і кіно, а також військовослужбовцем Збройних Сил України Юрієм Феліпенком. Він загинув на фронті 15 червня.