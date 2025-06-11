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11 червня 2025, 02:30

"Жива" версія "Мавки": хто зіграє лісову красуню та її коханого Лук'яна у новому українському фільмі

11 червня 2025, 02:30
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Фото: YouTube
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Стало відомо, хто виконає головні ролі в живій версії проєкту "Мавка". Обидва актори дебютанти в світі кіно

Про це повідомляє команда проєкту "Мавка", передає RegioNews.

В Україні з'явиться нова версія "Мавки", але вже у вигляді версії з живими акторами. На відміну від мультика тут очікується рейтинг 12+. Тепер стало відомо, що Мавку в "Справжньому міфі" зіграє акторка Аріна Бочарова, а в біолога Лук'яна на екранах перевтілиться Іван Довженко.

"Це їхній дебют у повнометражному кіно. Так що побажаємо акторам успіху. Нехай станеться магія", - кажуть творці фільму.

Нагадаємо, що мультиплікаційна версія "Мавки" вийшла на великі екрани в 2023 році. В Україні стрічка побила рекорд за касовими зборами, зібравши 155 979 529 гривень. Також "Лісова пісня" підкорила глядачів за кордоном. Мультфільм у світовому прокаті зібрав 4,3 мільйона доларів.

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