Фото: YouTube

Акторка Ксенія Мішина відзначала свій день народження. Їй виповнилось 36 років. Проте святкувати у неї не вийшло

Про це акторка написала у своєму Instagram, передає RegioNews.

18 червня українській акторці Ксенії Мішиній виповнилось 36 років. Проте цьогоріч вона день народження не святкувала. У соцмережі вона зазначила, що її день народження збігається із днем жалоби в її місті.

Акторка закликала українців не знецінювати почуття інших і зберігати в собі світло попри страх і втрати.

"Продовжую бажати щодня, і особливо сьогодні, щоб мій дім завжди був. Щоб у ньому залишалось місце для життя, для тепла, для майбутнього", - написала Ксенія.

Нагадаємо, що 18 червня в Києві оголосили день жалоби через масований удар РФ по Києву. За даними МВС, внаслідок російської атаки в ніч на 17 червня у столиці загинули 28 людей, а понад 140 жителів отримали поранення.