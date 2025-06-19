14:49  18 червня
Київ потрапив до рейтингу найгірших міст для життя
12:54  18 червня
У Тернополі неповнолітній викрав авто і в'їхав у стовп
08:15  18 червня
На Сумщині дитина впала в колодязь
UA | RU
UA | RU
19 червня 2025, 00:55

Акторка Ксенія Мішина пояснила, чому не змогла відсвяткувати день народження

19 червня 2025, 00:55
Читайте также на русском языке
Фото: YouTube
Читайте также
на русском языке

Акторка Ксенія Мішина відзначала свій день народження. Їй виповнилось 36 років. Проте святкувати у неї не вийшло

Про це акторка написала у своєму Instagram, передає RegioNews.

18 червня українській акторці Ксенії Мішиній виповнилось 36 років. Проте цьогоріч вона день народження не святкувала. У соцмережі вона зазначила, що її день народження збігається із днем жалоби в її місті.

Акторка закликала українців не знецінювати почуття інших і зберігати в собі світло попри страх і втрати.

"Продовжую бажати щодня, і особливо сьогодні, щоб мій дім завжди був. Щоб у ньому залишалось місце для життя, для тепла, для майбутнього", - написала Ксенія.

Нагадаємо, що 18 червня в Києві оголосили день жалоби через масований удар РФ по Києву. За даними МВС, внаслідок російської атаки в ніч на 17 червня у столиці загинули 28 людей, а понад 140 жителів отримали поранення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес акторка
Співак Позитив розповів, як він таємно збирає гроші на майбутнє для доньки
17 червня 2025, 04:45
Співачка Альона Омаргалієва розповіла, як змінились її стосунки з чоловіком-військовим
17 червня 2025, 03:15
Співачка Солоха розповіла, скільки коштуватимуть її пологи
17 червня 2025, 02:25
Всі новини »
18 червня 2025
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Чому традиційні чутки про зміну прем’єра саме зараз можуть бути цілком реальними
17 червня 2025
Скандал навколо Сердючки. Що робити із Данилком і його "Дольче габбаною"
Такі проблеми рано чи пізно мали вилізти назовні, і число їхнє після війни тільки зростатиме
13 червня 2025
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Країна-окупант може лише потішити пошарпане самолюбство шовіністичної частини суспільства
11 червня 2025
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Українська армія зірвала підступні плани російських окупантів, які "не помічали" представники імпотентного МАГАТЕ
Не били по мирному населенню: Путін зробив цинічну заяву щодо удару по Києву
19 червня 2025, 02:55
Артилеристи "Помсти" показали, як б’ють по окупантах на Сході
19 червня 2025, 02:35
Путін заявив, що він не проти зустрітися з Володимиром Зеленським
19 червня 2025, 01:35
У Дніпрі з'явився унікальний мурал: в чому його особливість
19 червня 2025, 00:05
В Україні подорожчало м'ясо: скільки тепер доведеться платити за яловичину та курятину
18 червня 2025, 23:45
В Одесі затримали жінку, яка вимагала гроші з військового за плив на ВЛК
18 червня 2025, 22:45
Росіяни вдарили по Запорізькій області: є поранений
18 червня 2025, 22:35
На Київщині стався вибух: чоловіка госпіталізували з опіками - що було причиною
18 червня 2025, 21:45
В Україні викрили злочинну організацію, яка вкрала понад 200 мільйонів на обладнанні для онкохворих
18 червня 2025, 20:45
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Скандал навколо Сердючки. Що робити із Данилком і його "Дольче габбаною"
Всі публікації »
Остап Дроздов
Анна Гін
Вадим Денисенко
Всі блоги »