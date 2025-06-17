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17 червня 2025, 04:45

Співак Позитив розповів, як він таємно збирає гроші на майбутнє для доньки

17 червня 2025, 04:45
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Фото: YouTube
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Співак Позитив не так давно став батьком. За його словами, він має таємний рахунок, де збирає гроші для своєї доньки

Про це повідомляє "Люкс ФМ", передає RegioNews.

Співак Позитив розповів, що у нього є таємний рахунок, на якому зберігаються гроші для його доньки Марії. За його словами, зараз у нього хороше фінансове становище. Хоча, зауважив співак, з появою дитини витрат стало більше.

За словами артиста, є успіхи й в його дружини, танцівниці Юлії Сахневич. У соцмережах вона має чимало рекламних інтеграцій. Що стосується його збережень для доньки, то, за його словами, він тримає це в таємниці.

"Я окремо збираю для дитини гроші, ніхто не знає, де вони й на якому вони рахунку, в якій шкарпетці вони лежать, але все одно я це роблю. Є такий момент, що краще нікому не казати, а потім порадувати дитину. І у неї будуть гроші, щоб вона кудись поїхала вчитися, робила те, що вона хоче робити", - каже співак.

Довідка. Позитив (Олексій Завгородній) - популярний український співак. Також він відомий глядачам за участю у шоу "Танці з зірками". Саме там він познайомився з танцівницею Юлією Сахневич. У 2024 році пара одружилась, а в грудні того ж року в них народилась донька Марія.

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