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Актриса Ксения Мишина отмечала свой день рождения. Ей исполнилось 36 лет. Однако праздновать у нее не получилось

Об этом актриса написала в своем Instagram, передает RegioNews.

18 июня украинской актрисе Ксении Мишиной исполнилось 36 лет. Однако в этом году она день рождения не праздновала. В соцсети она отметила, что ее день рождения совпадает с днем ​​траура в ее городе.

Актриса призвала украинцев не обесценивать чувства других и сохранять в себе свет, несмотря на страх и потери.

"Продолжаю желать каждый день, особенно сегодня, чтобы мой дом всегда был. Чтобы в нем оставалось место для жизни, для тепла, для будущего", - написала Ксения.

Напомним, что 18 июня в Киеве объявили день траура из-за массированного удара РФ по Киеву. По данным МВД, в результате российской атаки в ночь на 17 июня в столице погибли 28 человек, а более 140 жителей получили ранения.