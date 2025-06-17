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Співачка Солоха готується народжувати третю дитину. Артистка розповіла, як вона до цього підготувалась

Про це артистка розповіла в коментарі "Люкс. ФМ", передає RegioNews.

За словами співачки, вона збирається народжувати свою дитину в столиці. Солоха розповіла, що це будуть партнерські пологи (батько дитини буде присутній). Вона також зізналась, що планує заплатити близько 80 тисяч гривень (близько 2 тисячі доларів).

Співачка зізналась, що чоловік пообіцяв купити їй електрокар після народження третьої дитини. Такий подарунок вона пояснила тим, що дуже давно хотіла саме таке авто, яке не забруднює повітря.

Довідка. Солоха (Тереза Балашова) - українська співачка, акторка. Особливу популярність їй принесли пісні "Стьопа", "Булочка", "Мамо, я дурна" і "Бліднесенька". Зараз також грає в театральних виставах.