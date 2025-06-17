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Співачка Альона Омаргалієва розповіла, як відбувається зараз її сімейне життя, коли чоловік на військовій службі. За її словами, вони постійно на зв'язку

Про це артистка розповіла в коментарі "Люкс ФМ", передає RegioNews.

Альона Омаргалієва розповіла, що її зустрічі з чоловіком Тамерланом відбуваються вже частіше, аніж було раніше. За її словами, вплинуло те, що вона тепер в Україні, а не за кордоном. Хоч у неї є виступи, але у пари немає такого, щоб вони могли по пів року не бачитися.

Альона зізналась, що вона постійно з чоловіком на зв'язку. Він навіть інколи дає їй ідеї для творчості. Адже вони разом були в дуеті 15 років.

Довідка. Тамерлан та Альона Омаргалієва — відомий український дует. Багато років вони виступали разом. При цьому створювалась родина: у 2013 році вони одружились, а через рік народився їхній син Артем. Зараз Тамерлан служить у ЗСУ, куди долучився ще на початку повномасштабного вторгнення, а Альона — продовжує виступати та виховувати їхнього сина.