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30 травня 2025, 03:50

Колишня дружина ведучого Максима Нелипи пояснила, чому вона з дітьми не прийшла на церемонію прощання в Києві

30 травня 2025, 03:50
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Фото з відкритих джерел
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Колишня дружина Максима Неліпи з донькою зараз живе в Ізраїлі. У жінки були важливі причини, через які вона не могла бути присутня на церемонії прощання з ведучим в українській столиці

Про це колишня дружина ведучого розповіла в інтерв'ю Oboz.ua, передає RegioNews.

Колишня дружина ведучого Максима Неліпи не була присутня на прощанні з ним. За її словами, вона вирішила не брати із собою доньку Машу, яка дуже болісно переживає втрату батька. Тамара зазначила, що дівчинка могла б сильно травмуватися під час церемонії.

Сама Тамара з донькою зараз знаходиться в Ізраїлі. Водночас найближчим часом вона планує разом із Машею приїхати до Києва, щоб особисто попрощатися з Максимом.

При цьому їхній син зараз проходить службу в ізраїльській армії. Тамара пояснила, що він приїде, але коли у нього буде можливість отримати дозвіл на тимчасовий виїзд.

"Це неймовірна травма і для мене, і для Маші. Вона приїхала до Ізраїлю з заїканням через обстріли, ми дуже довго боролися з цим. І я не знаю, як би її психіка відреагувала на підвищену публічну увагу під час прощання. Але, треба сказати, вберегти все одно не виходить: діти все читають, чують. Ми для себе вирішили в сім'ї, що син поїде, щойно в нього вийде, а ми з донькою – найближчим часом. Приїдемо тихенько, без зайвих очей попрощаємося", - сказала колишня дружина військового.

Нагадаємо, що 12 травня на фронті загинув військовий і колишній ведучий Максим Неліпа. 23 травня в Києві пройшла церемонія прощання в КПІ, де навчався Максим. Попрощатися з ним прийшли товариші по службі, а також колеги по сцені та телебаченню.

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