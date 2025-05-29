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29 травня 2025, 23:30

Співачка Ірина Федишин уже два роки не може поховати брата, який загинув на війні

29 травня 2025, 23:30
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Фото: YouTube
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Українська співачка Ірина Федишин розповіла про ситуацію з братом, який загинув на війні. За словами артистки, сталось так, що вона не може

Про це артистка розповіла в інтерв'ю Маші Єфросиніній, передає RegioNews.

Під час повномасштабної війни співачка втратила двоюрідного брата Романа Климковича. Він загинув у боях під Соледаром. За словами Ірини Федишин, вона дізналась від його побратимів, що Роман загинув через ворожий приліт до будинку, поруч з яким перебували військові.

"Я бачила фотографію, як він лежав убитий біля того будинку. Хлопці сфоткали, тому що в нас ще була надія, можливо, вони помилилися, можливо, це не він. Я питала у хлопців, як це сталося, багато спілкувалася з його бригадою. Вони зібралися під будинком, де не було зв'язку, і туди був приліт", - розповіла Ірина Федишин.

За понад два роки співачка не змогла поховати брата. За її словами, його тіло залишилось на окупованій території. Військові намагались якось дістати його, але нічого не вийшло.

"Ну і, звісно, ми в пошуках билися, телефонували всюди, куди можна, але нічого з того не вийшло. Так і немає тіла", - каже Федишин.

Довідка. Раніше в інтерв'ю Ірина Федишин розповідала про свого двоюрідного брата. Роман Климкович з перших днів війни пішов у військо добровольцем. Він загинув 9 січня 2023 року під Соледаром. Роману було 34 роки.

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