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30 мая 2025, 03:50

Бывшая жена ведущего Максима Нелипы объяснила, почему она с детьми не пришла на церемонию прощания в Киеве

30 мая 2025, 03:50
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Фото из открытых источников
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Бывшая жена Максима Нелипы с дочерью сейчас живет в Израиле. У женщины были важные причины, по которым она не могла присутствовать на церемонии прощания с ведущим в украинской столице

Об этом бывшая жена ведущего рассказала в интервью Oboz.ua, передает RegioNews.

Бывшая жена ведущего Максима Нелипы не присутствовала на прощании с ним. По ее словам, она решила не брать с собой дочь Машу, которая очень болезненно переживает потерю отца. Тамара отметила, что девочка могла бы сильно травмироваться на церемонии.

Сама Тамара с дочерью сейчас находится в Израиле. В ближайшее время она планирует вместе с Машей приехать в Киев, чтобы лично попрощаться с Максимом.

При этом их сын сейчас проходит службу в израильской армии. Тамара объяснила, что он приедет, но когда он сможет получить разрешение на временный выезд.

Это невероятная травма и для меня, и для Маши. Она приехала в Израиль с заиканием из-за обстрелов, мы очень долго боролись с этим. И я не знаю, как бы ее психика отреагировала на повышенное публичное внимание во время прощания. Но, надо сказать, уберечь все равно не выходит: дети все читают, слышат. Мы для себя решили в семье, что сын поедет, как только у него выйдет, а мы с дочерью – в ближайшее время. Приедем тихонько, без лишних глаз попрощаемся", - сказала бывшая жена военного.

Напомним, что 12 мая на фронте погиб военный и бывший ведущий Максим Нелипа. 23 мая в Киеве прошла церемония прощания в КПИ, где учился Максим. Попрощаться с ним пришли сослуживцы, а также коллеги по сцене и телевидению.

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