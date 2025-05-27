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27 травня 2025, 22:35

"Бахнуло, багато диму": у будинок ведучого Євгена Яновича влучив російський дрон

27 травня 2025, 22:35
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Фото: YouTube
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Відомий актор і ведучий Євген Янович розповів, як у його будинок влучив "шахед". За його словами, він тоді не міг оцінити масштаби руйнувань через темний час доби

Про це ведучий розповів на YouTube активіста Сергія Стерненка, передає RegioNews.

Євген Янович розповів, що під час нічної атаки на Київ 25 травня, постраждав його будинок. За його словами, російський дрон потрапив у перші поверхи будівлі. Ведучий згадує, що навколо було дуже багато диму. Сам Євген зазначив, що він не міг оцінити масштаби руйнувань, бо було темно.

Тієї ночі, розповідає Янович, він пішов до укриття у ліфтовому холі лише після удару. Вранці він побачив безліч пропущених дзвінків та повідомлень: близькі люди хотіли переконатися, що з ним все добре.

"Я вибрав таку локацію для життя, де буває час від часу гучно. Так сталося, що сьогодні в будинок, де я живу, але на перші поверхи знизу, впав дрон. Здетонував. Я чув, як він, знаєш, коли жужить, прискорюється і пікірує. Я, зазвичай, коли шахеди, іду до ліфту, там по 4 стіни в центрі будинку. Уже бахнуло, пора спускатися. Чимало диму було на поверхах. Дуже багато народу, дуже це жахливо виглядає зі сторони. Я не бачив масштаб, тому що ніч. Я заснув, прокидаюся від того, що в мене хтозна-скільки пропущених і всього іншого. Якщо десь поруч з вами прилітає, напишіть знайомим, що з вами все окей", - каже Янович.

Довідка. Євген Янович — український актор, сценарист, ведучий, співзасновник студії "Мамахихотала". У 2022 році він їздив турами з проєктом "Подкаст терапія" з блогером Спартаком Субботою. Коли вийшло розслідування, яке показало, що Суббота є шахраєм, Янович припинив цей проєкт.

У 2023 році Євген Янович розпочав на YouTube власне шоу "20:23". Долучався до волонтерських зборів на підтримку Збройних сил України.

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