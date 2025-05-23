У Києві прощаються з Максимом Неліпою, який загинув на фронті

фото: Facebook/ДержКіно України

Сьогодні, 23 травня, в Києві відбувається прощання з українським телеведучим, актором та військовослужбовцем Максимом Неліпою, який загинув на фронті 12 травня

Про це повідомляє RegioNews.

Церемонія прощання проходить у Центрі культури та мистецтв КПІ.

Попрощатися з Максимом прийшли рідні, друзі, колеги з телеіндустрії, військовослужбовці та небайдужі кияни.

Люди ставали на коліна, вшановуючи пам'ять загиблого.

Під час прощання звучить "Гей, пливе кача" у виконанні гурту "Піккардійська Терція".

За бажанням матері Героя, його поховають на Байковому кладовищі.

Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Від "Дизель-шоу" до ЗСУ: ким був Максим Неліпа

Максим Неліпа (1976–2024) — український телеведучий, актор, інженер і військовослужбовець.

Відомий глядачам за участю у телешоу "Хто там?", "Програй мільйон", "Підйом", а також у "Танцях з зірками" та "Дизель-шоу".

Поза сценою працював інженером-програмістом у сфері радіаційного моніторингу в Чорнобильській зоні.

З початком повномасштабного вторгнення Росії Максим добровільно пішов до ЗСУ. Загинув на фронті 12 травня 2025 року.