У Києві прощаються з Максимом Неліпою, який загинув на фронті
Сьогодні, 23 травня, в Києві відбувається прощання з українським телеведучим, актором та військовослужбовцем Максимом Неліпою, який загинув на фронті 12 травня
Про це повідомляє RegioNews.
Церемонія прощання проходить у Центрі культури та мистецтв КПІ.
Попрощатися з Максимом прийшли рідні, друзі, колеги з телеіндустрії, військовослужбовці та небайдужі кияни.
Люди ставали на коліна, вшановуючи пам'ять загиблого.
Під час прощання звучить "Гей, пливе кача" у виконанні гурту "Піккардійська Терція".
За бажанням матері Героя, його поховають на Байковому кладовищі.
Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Від "Дизель-шоу" до ЗСУ: ким був Максим Неліпа
Максим Неліпа (1976–2024) — український телеведучий, актор, інженер і військовослужбовець.
Відомий глядачам за участю у телешоу "Хто там?", "Програй мільйон", "Підйом", а також у "Танцях з зірками" та "Дизель-шоу".
Поза сценою працював інженером-програмістом у сфері радіаційного моніторингу в Чорнобильській зоні.
З початком повномасштабного вторгнення Росії Максим добровільно пішов до ЗСУ. Загинув на фронті 12 травня 2025 року.