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28 травня 2025, 03:50

Учасники Ziferblat розповіли, скільки коштів вдалось зібрати за період Євробачення для України

28 травня 2025, 03:50
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Фото: YouTube
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Гурт Ziferblat на Євробачення 2025 їздив не лише з музичною місією, але й з гуманітарною. Артисти збирали кошти на придбання техніки для розмінування України

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Учасники гурту Ziferblat розповіли, скільки коштів вони зібрали на розмінування українських земель під час Євробачення. Загалом вони передали фонду Сергія Притули 2 мільйони гривень. Ці гроші будуть витрачені на покупку двох спеціальних машин для розмінування. Однак збір ще триває, а значить — всі охочі ще можуть долучитися.

"Найближчим часом плануємо завершити збір, придбати техніку та відправити її на полігон. Можливо, самі туди поїдемо — усе проконтролювати й прозвітувати", - кажуть артисти.

Нагадаємо, гурт Ziferblat представив Україну на Євробаченні-2025 у Базелі. Вони посіли 9 місце в гранд-фіналі, тим самим закріпившись у топ-10 конкурсу цьогоріч.

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