13:27  27 травня
У Києві чоловік вкрав у коханої 300 тис. грн і втік до Одеси
10:27  27 травня
У Кропивницькому з річки дістали тіло загиблого чоловіка
05:05  27 травня
На Київщині на подвір’я приватного будинку впала російська крилата ракета Х-101
UA | RU
UA | RU
28 травня 2025, 01:50

Співак Віталій Козловський зізнався, на що він пішов, щоб віддати борг Кондратбку

28 травня 2025, 01:50
Читайте также на русском языке
Фото: YouTube
Читайте также
на русском языке

Співак Віталій Козловський нещодавно сплатив борг колишньому продюсеру та отримав контроль над старими хітами. Проте виявилось, що заради цього йому довелось відмовитися від дечого важливого

Про це артист розповів у інтерв'ю Марічці Падалко, передає RegioNews.

Віталій Козловський повинен був виплатити колишньому продюсеру Ігорю Кондратюку приблизно два мільйони гривень за порушення авторських прав. За словами артиста, йому довелось піти "всупереч його життєвому баченню": він продав квартиру батьків.

"У мене з'явилася своя сім'я — дитина і дружина — місце, де я почав отримувати енергію. І я зрозумів, що це питання потрібно вирішити, чого б мені це не коштувало. І оскільки мама живе понад 20 років у Римі, мені прийшла така думка продати батьківську квартиру, яка для мене була зв'язком із моїм батьком. Мама, звісно, сказала, що "я тобі довіряю, дуже люблю і дуже хочу, щоб ти й твоя сім'я нарешті зажили, досить виживати". І я пішов у цей час на такий ризик, продавши найцінніше, що в мене було. І питання було закрито", - зізнався співак.

Нагадаємо, що у 2012 році Віталій Козловський розірвав співпрацю з Ігорем Кондратюком. За контрактом він не мав права виконувати старі пісні, проте порушив угоду. Продюсер подавав до суду. Останні роки Козловський виплачував борг.

Уже у квітні 2025 року Віталій Козловський і Ігор Кондратюк оголосили, що "справу закрито". Співак почав знову використовувати старі пісні: уже перекладений на українську хіт "Пінаколада", а тепер він працює над українською версією "Шекспіра".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
"Холостяк Олександр Терен відверто розповів, чому він розстався з Інною Белень
23 травня 2025, 23:20
"Вони дуркують": Андрій Данилко висловився про нову популярність відомого українського співака
23 травня 2025, 02:40
Співачку Катерину Павленко виключили зі складу Національного журі "Євробачення 2025": чому це сталось
23 травня 2025, 01:05
Всі новини »
27 травня 2025
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Володимир Путін більш ніж показово продемонстрував, чи хоче він перемир’я. Слово за Трампом. Чи Конгресом
23 травня 2025
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Історія одного із найодіозніших українських персонажів закінчилася несподівано, але водночас і очікувано
22 травня 2025
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
На війні, на жаль, не обійтись без втрат, але чи усі вони є необхідними?
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
На Херсонщині цивільний підірвався на ворожій міні
28 травня 2025, 02:05
На Буковині чоловіка засудили за сексуальне насилля щодо власної доньки та двох її подруг
28 травня 2025, 00:13
Назвав "дурою": співачка Ірина Федишин ображена на Melovin
27 травня 2025, 23:45
Ласкаво просимо до Гоґвартсу: у HBO показали, хто буде новими Гаррі, Роном та Герміоною
27 травня 2025, 22:55
"Бахнуло, багато диму": у будинок ведучого Євгена Яновича влучив російський дрон
27 травня 2025, 22:35
На Тернопільщині в пожежі загинула жінка
27 травня 2025, 22:22
На Прикарпатті чоловік може опинитись за ґратами через дерева
27 травня 2025, 22:10
На Рівненщині відправили під варту водія за смертельне ДТП, в якій постраждали діти
27 травня 2025, 21:56
На Дніпропетровщині судитимуть директора підприємства, який поставив армії неякісні спальники на 30 млн грн
27 травня 2025, 21:40
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Травневі атаки Путіна. Навіщо вони кремлівському диктатору і чого чекати Україні далі
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Ігор Луценко
Вадим Денисенко
Всі блоги »