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Співак Віталій Козловський нещодавно сплатив борг колишньому продюсеру та отримав контроль над старими хітами. Проте виявилось, що заради цього йому довелось відмовитися від дечого важливого

Про це артист розповів у інтерв'ю Марічці Падалко, передає RegioNews.

Віталій Козловський повинен був виплатити колишньому продюсеру Ігорю Кондратюку приблизно два мільйони гривень за порушення авторських прав. За словами артиста, йому довелось піти "всупереч його життєвому баченню": він продав квартиру батьків.

"У мене з'явилася своя сім'я — дитина і дружина — місце, де я почав отримувати енергію. І я зрозумів, що це питання потрібно вирішити, чого б мені це не коштувало. І оскільки мама живе понад 20 років у Римі, мені прийшла така думка продати батьківську квартиру, яка для мене була зв'язком із моїм батьком. Мама, звісно, сказала, що "я тобі довіряю, дуже люблю і дуже хочу, щоб ти й твоя сім'я нарешті зажили, досить виживати". І я пішов у цей час на такий ризик, продавши найцінніше, що в мене було. І питання було закрито", - зізнався співак.

Нагадаємо, що у 2012 році Віталій Козловський розірвав співпрацю з Ігорем Кондратюком. За контрактом він не мав права виконувати старі пісні, проте порушив угоду. Продюсер подавав до суду. Останні роки Козловський виплачував борг.

Уже у квітні 2025 року Віталій Козловський і Ігор Кондратюк оголосили, що "справу закрито". Співак почав знову використовувати старі пісні: уже перекладений на українську хіт "Пінаколада", а тепер він працює над українською версією "Шекспіра".