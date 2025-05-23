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23 травня 2025, 01:05

Співачку Катерину Павленко виключили зі складу Національного журі "Євробачення 2025": чому це сталось

23 травня 2025, 01:05
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Фото: YouTube
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Солістку гурту GoA Катерину Павленко виключили зі складу українського національного журі Євробачення. Раніше артистка була членом журі у Національних відборах

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Солістку гурту Go_A Катерину Павленко виключили зі складу нацжурі на "Євробачення-2025" від України. Зазначається, що вона повинна була бути в національному журі, але в результаті її замінила продюсерка Натела Чхартішвілі-Зацаринна.

"Суспільне" пояснило, що це була вимога Європейської мовної спілки, який затверджує кандидатів. Причиною називають те, що Катерина Павленко порушила правила голосування. Проте немає уточнень, що саме сталось.

Слід зазначити, що Катерина Павленко у 2021 році в складі гурту GoA представляла Україну на Євробаченні. Тоді гурт посів 5 місце у фіналі конкурсу.

Нагадаємо, на Євробаченні-2025 у Швейцарії Україну представляв гурт Ziferblat. У фіналі виграла Австрія. Україна посіла 9 місце, закріпившись у топ-10.

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