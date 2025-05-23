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Андрій Данилко в інтерв'ю зазначив, що слухачі часто хочуть щось старе та впізнаване. Він прокоментував "відроджену" популярність одного з народних артистів України

Про це артист розповів в інтерв'ю виданню BBC, передає RegioNews.

Андрій Данилко зазначив, що 65-річний співак Степан Гіга зараз став популярним "по приколу". За його словами, відроджена популярність виконавця "Золота Карпат" може бути недовговічна.

"Ви знаєте, це все хвилі. Пісні Степана Гіги — це завжди була така локальна естрада в ті часи. Не було всеукраїнської популярності. Вони на заході (України, — Редактор) були популярні, в основному. А це в такому масштабі покоління приймає як прикол. От мені так здається. Вони дуркують. Це хорошо. Але наскільки це буде довговічне?…", - каже Андрій Данилко.

Довідка. Степан Гіга - народний артист України родом із Закарпатської області. Звання "народного" він отримав у 2002 року. Після повномасштабного вторгнення артист знову здобув широку популярність. Зокрема, серед молоді: підлітки часто публікують в TikTok відео з його концертів, і ходять на його виступи.