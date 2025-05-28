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Певец Виталий Козловский недавно уплатил долг бывшему продюсеру и получил контроль над старыми хитами. Однако оказалось, что ради этого ему пришлось отказаться от чего-то важного

Об этом артист рассказал в интервью Маричке Падалко, передает RegioNews.

Виталий Козловский должен был выплатить бывшему продюсеру Игорю Кондратюку около двух миллионов гривен за нарушение авторских прав. По словам артиста, ему пришлось уйти "вопреки его жизненному видению": он продал квартиру родителей.

"У меня появилась своя семья - ребенок и жена - место, где я начал получать энергию. И я понял, что этот вопрос нужно решить, чего бы мне это ни стоило. И поскольку мама живет более 20 лет в Риме, мне пришла такая мысль продать родительскую квартиру, которая для меня была связью с моим отцом. Мама, конечно, сказала, что "я тебе доверяю, очень люблю и очень хочу, чтобы ты и твоя семья наконец-то зажили, достаточно выживать". И я пошел в это время на такой риск, продав самое ценное, что у меня было. И вопрос был закрыт", - признался певец.

Напомним, что в 2012 году Виталий Козловский разорвал сотрудничество с Игорем Кондратюком. По контракту он не имел права исполнять старые песни, однако нарушил сделку. Продюсер подавал в суд. В последние годы Козловский выплачивал долг.

Уже в апреле 2025 года Виталий Козловский и Игорь Кондратюк объявили, что дело закрыто. Певец начал снова использовать старые песни: уже переведен на украинский хит "Пинаколада", а теперь он работает над украинской версией "Шекспира".