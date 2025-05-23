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23 травня 2025, 23:20

"Холостяк Олександр Терен відверто розповів, чому він розстався з Інною Белень

23 травня 2025, 23:20
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Фото: YouTube
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За словами героя шоу "Холостяк" після проєкту вони з Інною повернулись до того життя, яке мали до зйомок. Він заявив, що у них не було дуже близьких стосунків

Про це ветеран розповів в інтерв'ю Раміні Ескхакзай, передає RegioNews.

Активіст і ветеран війни Олександр "Терен" Будько вперше прокоментував стосунки з переможницею "Холостяка" Інною Белень. За його словами, після завершення зйомок вони з Інною "зіштовхнулись з реальністю", де вони не могли бачитися часто.

Олександр згадує, що після шоу вони повертались до продовження того життя, що було до зйомок. Тому він навіть не може сказати, що вони були разом. За його словами, у них не було дуже близьких стосунків після проєкту.

"Тому, власне, на мою думку, пари і розпадаються. По-перше, присутня самоцензура, багато обмежень на спілкування, і після того, коли ви виходите з проєкту, ця самоцензура зникає, ти відкриваєшся і тобі відкриваються по-новому. Зникають ось ці всі маски. З’являється людина перед тобою та, яка вона є. Можливо, не всі готові до сприйняття нових ролей, образів, які були приховані до цього. Не тому, що це, приховувалось від тебе, а тому, що кожна людина, звичайно, хоче показати своє найкраще", - каже ветеран.

Нагадаємо, що новим героєм "Холостяка" став актор Тарас Цимбалюк. Новий сезон очікується вже восени 2025 року.

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