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08 травня 2025, 00:50

Співак Віталій Козловський виплатив борг Кондратюку та переспівав "Пінаколаду"

08 травня 2025, 00:50
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Фото: YouTube
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Артист після тривалих років "баталій" з колишнім продюсером, отримав свої старі хіти. І він вже показав, як один з них звучить українською

Про це повідомляє РБК-Україна, передає RegioNews.

Судові "баталії" між Ігорем Кондратюком та Віталієм Козловським завершились. Тепер співак отримав каталог своїх старих хітів. Козловський обіцяв перекласти ті пісні, і він вже почав це робити.

На благодійному конкурсі "Нашебачення" артист вийшов на сцену та виконав хіт "Пінаколада", вже українською. Він також зі сцени звернувся до Ігоря Кондратюка, сказавши колишньому продюсеру "дякую і до побачення".

Довідка. У 2012 році співак Віталій Козловський розірвав співпрацю з Ігорем Кондратюком. Проте договір передбачав, що артист не має права виконувати пісні, які були створені в період співпраці. Однак співак все ж порушив угоду. Продюсер після цього подавав до суду та звинувачував у порушенні авторських прав.

Останні роки артист виплачував багатомільйонний борг. 6 травня 2025 року Кондратюк повідомив, що співак сплатив судові борги й справу закрито.

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