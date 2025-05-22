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За словами Харчишина, кохання досі є його головним натхненням. Артист розповів, що для нього в стосунках головне

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Фронтмен гурту "Друга Ріка" розповів про своє особисте життя після розлучення. За його словами, кохання є основою його натхнення. Для щастя, каже артист, йому потрібна кохана людина, довіра та щирі почуття. При цьому він зазначив, що у нього не так багато базових цінностей.

"У жінки, можливо, 10-20 пунктів, а у чоловіка може бути один-два. Чоловіку потрібна повага, довіра, кохання — все, мені більше нічого не потрібно від жінки", - каже Харчишин.

Слід зазначити, що з колишньою дружиною Ольгою музикант розлучився ще до повномасштабної війни. У них троє синів.

Нагадаємо, раніше Валерій Харчишин розповідав про старшого сина, який захищає Україну. За словами музиканта, його син Дмитро раніше ніколи не хотів стати військовим, проте повномасштабна війна змінила його світогляд.